Nasce l’orchestra “Antonino Votto” del Nicolini: laurea honoris causa a Renzetti

Il 17 febbraio 2025, in occasione dell’inaugurazione del nuovo anno accademico, il Conservatorio Nicolini conferirà la laurea honoris causa in composizione al Maestro Donato Renzetti, figura di spicco nel panorama internazionale della direzione d’orchestra. Durante la serata, in programma alle 21 nel Teatro Municipale, esordirà la nuova orchestra sinfonica “Antonino Votto” del Conservatorio di Piacenza Città Verdiana, che sarà diretta per l’occasione da Renzetti stesso. Il titolo onorifico chiude idealmente un percorso formativo che Renzetti, in giovane età, non aveva completato, fermandosi alla soglia del diploma di vecchio ordinamento in composizione al Conservatorio Verdi di Milano. Allora, sotto la guida del celebre compositore e docente Bruno Bettinelli, Donato Renzetti aveva già intrapreso la sua carriera direttoriale, raggiungendo traguardi ammirati a livello internazionale.

fondazione teatri di piacenza

“Questo evento, sostenuto anche dalla Fondazione Teatri di Piacenza, rappresenta non solo un momento di celebrazione per la comunità accademica del Conservatorio Nicolini, ma anche un’occasione di rilievo per l’intero territorio piacentino – ha affermato il presidente del Nicolini Massimo Trespidi durante la conferenza stampa che si è tenuta mercoledì 12 febbraio in Conservatorio -. Ricordo infatti, che un giovanissimo Donato Renzetti fu docente di esercitazioni orchestrali presso il nostro Conservatorio alla fine degli anni Settanta, lasciando un segno tangibile nel panorama musicale locale”.

La carriera del maestro Renzetti si è distinta per l’impegno nella diffusione e valorizzazione di un vastissimo repertorio musicale, con particolare attenzione alla musica moderna e contemporanea. Grazie alla sua dedizione, molte opere di compositori italiani e stranieri sono state riscoperte e portate al grande pubblico. Parallelamente, il maestro ha formato numerosi direttori d’orchestra, dando vita a una vera e propria scuola basata su un rigoroso approccio analitico-compositivo. Questa impostazione lo pone come erede di una tradizione direttoriale che si ispira ai grandi maestri del passato, un patrimonio culturale che egli ha saputo custodire e trasmettere alle nuove generazioni.

“È una grande gioia il conferimento della laurea honoris causa al Maestro Renzetti – ha dichiarato Cristina Ferrari, direttrice della Fondazione Teatri di Piacenza presente anch’essa alla conferenza stampa – a cui mi lega una lunga amicizia. Il Teatro Municipale ha avuto l’onore di collaborare con il Maestro Renzetti in diverse produzioni liriche: a partire dal 2013, ricordiamo la sua esperta direzione di opere verdiane quali Luisa Miller, I due Foscari, Un ballo in maschera e la collaborazione nell’ambito del progetto Opera Laboratorio, dove il Maestro Renzetti ha lasciato un segno indelebile”.

Lunedì 17 febbraio alle 21 al Teatro Municipale di Piacenza il maestro dirigerà la neo-nata Orchestra Sinfonica del Conservatorio Nicolini “Antonino Votto”. “Siamo profondamente orgogliosi di annunciare la nascita della nuova Orchestra Sinfonica del Conservatorio, dedicata a una figura legata alla nostra città e alla storia della direzione d’orchestra: il Maestro Antonino Votto – ha sottolineato il direttore del Conservatorio Roberto Solci -. Intitolare questa orchestra al M° Votto non è solo un omaggio alla sua illustre carriera, ma anche un invito costante per i nostri studenti a ispirarsi alla sua dedizione, al rigore artistico e alla passione per la musica. Quest’orchestra rappresenta un’opportunità unica per i nostri giovani musicisti di crescere non solo dal punto di vista tecnico, ma anche umano, sperimentando il valore della collaborazione e della condivisione artistica. Con questa iniziativa, il Conservatorio rafforza il proprio impegno nel formare le nuove generazioni di artisti e nel valorizzare il patrimonio culturale della nostra città”. L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria presso la biglietteria del Teatro Municipale.