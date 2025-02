Concorso letterario dei giardini Merluzzo, trionfa”Tag”. Tutti i vincitori

Teatro di una sparizione misteriosa, di uno spaccio di droga del Respiro, di una rivoluzione per creare il piazzale delle razdore o una nuova foresta urbana. Uno, nessuno e centomila giardini Merluzzo sono emersi dal concorso letterario promosso dalla Luppoleria e da Associazione Quartiere Roma in collaborazione con diversi sponsor privati: l’altra sera si è svolta la premiazione che ha visto salire sul podio i vincitori. Primo classificato è risultato il racconto “Tag” di Marta Rutigliano, secondo “I giardini del respiro” di Davide Scotti e terzo “Scarnebbia sul piazzale” di Alessandra Sogni: i vincitori si sono aggiudicati una cassetta di birre messa in palio dalla Luppoleria, una cesta di libri offerta dalla libreria Fahrenheit 451 e una cena per due all’Antica trattoria dell’Angelo.

Nel corso della serata sono stati anche consegnati due premi speciali: il primo, messo in palio dai Matti da Galera, è andato al racconto “Già Merluzzo: questa non è una poesia ma un racconto da osteria” di Sergio Copelli, mentre il secondo offerto dalle Portinaie di via Roma, è stato attribuito al testo “Che poi non si chiamava nemmeno così” di Valentino Zucconi.

La serata, presentata dall’ideatrice del concorso Jennifer Ravellini, ha sancito la conclusione della nona edizione: “La prossima sarà la decima e abbiamo in cantiere grandi sorprese – annunciano gli organizzatori – chiaramente il focus sarà come sempre i giardini Merluzzo, ma ci saranno delle novità”.