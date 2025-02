Da Lauro e Cristicchi: Rachele violinista del Nicolini nell’orchestra di Sanremo

“È una sensazione strana: fino all’anno scorso il Festival lo seguivo a casa, oggi invece mi ritrovo a viverlo sul palco”. Sono giorni di grande emozione per la 26enne piacentina Rachele Stefanelli: lo scorso martedì ha debuttato come violista aggiunta nell’Orchestra Sinfonica di Sanremo che in queste sere sta accompagnando i big in gara sul palco dell’Ariston. Originaria di Gaeta, nel Lazio, si è trasferita a Piacenza durante l’infanzia. Qui ha frequentato le scuole e si è laureata due volte al Conservatorio Nicolini.

Rachele ha iniziato ad appassionarsi alla musica da piccolissima, prima dedicandosi al violino e poi, durante la pandemia, alla viola. Attualmente è iscritta al terzo anno del corso di alto perfezionamento all’Accademia Internazionale di Imola. Alla sua giovane età vanta già collaborazioni prestigiose, accompagnando in tour alcuni dei più grandi nomi della musica italiana, tra Renato Zero, Elisa e Blanco.

Nella sua top5 sanremese di quest’anno include Giorgia, Achille Lauro, Brunori Sas, Simone Cristicchi e Lucio Corsi con cui ha anche potuto chiacchierare e scattare dei selfie. “Tra una prova e l’altra capita che gli artisti vengano a parlare con noi”.

L’ARTICOLO DI RICCARDO FOTI SU LIBERTÀ