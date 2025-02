San Valentino, invasione di cuori ricamati all’uncinetto con “Stitch and Bitch”

Centinaia di cuori colorati – tutti realizzati all’uncinetto o con i ferri – invaderanno il centro storico di Piacenza per San Valentino, frutto del lavoro del gruppo “Stitch and Bitch”. Oltre venti appassionate di uncinetto e maglia, guidate da Sara Simon, si ritrovano infatti ogni primo martedì del mese alla Luppoleria di via Alberoni per lavorare insieme e socializzare.

Il gruppo, nato più di un anno fa, è cresciuto rapidamente e ora si prepara alla sua prima “guerrilla urbana” gentile: distribuiranno cuori di stoffa con frasi d’amore tratte da celebri canzoni, appendendoli nei luoghi pubblici. Il ritrovo mensile richiama antiche tradizioni di solidarietà e condivisione, ispirandosi a gruppi simili nati nel Regno Unito durante la Seconda Guerra Mondiale, nei quali le donne si riunivano per rammentare gli abiti dei soldati. Il lavoro a maglia, spesso visto come passatempo da nonne, sta vivendo una nuova popolarità tra giovani e meno giovani.

Le attività di “Stitch and Bitch” proseguiranno anche dopo San Valentino, con progetti futuri per abbellire i giardini Merluzzo. Chiunque può unirsi al gruppo tramite la loro pagina Instagram “pirina_knits”.