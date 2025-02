Ecco “Fuoriluogo Arte”: un viaggio tra visibile e invisibile per inclusione e creatività

Con una mostra che è un viaggio tra visibile e invisibile, realtà e immaginazione, è stato inaugurato oggi – sabato 15 febbraio – in via Felice Frasi a Piacenza “Fuoriluogo arte“, spazio che prende forma da un progetto di Fuoriserie aps e finanziato con il Fondo Autonomie con il quale, nel 2023, Fondazione di Piacenza e Vigevano e Crédit Agricole Italia hanno destinato mezzo milione di euro a interventi per l’inserimento sociale e lavorativo, l’autoconsapevolezza e lo sviluppo dell’autonomia personale.

il progetto

Il progetto Fuoriluogo arte è nato in collaborazione con Asp di Piacenza (che ha messo a disposizione in comodato gratuito i locali) e Ausl di Piacenza, come luogo dedicato alla creatività e alla sperimentazione. L’idea innovativa è prendersi cura delle persone attraverso un luogo per l’inclusione e la sperimentazione alternativo ai laboratori d’arte presenti all’interno delle strutture ospedaliere. Uno spazio nel quale far crescere autonomie, promuovere benessere e inclusione sociale, dare valore alle capacità artistiche e relazionali migliorando l’autostima. Una galleria d’arte per mostre, corsi, laboratori inclusivi, tirocini formativi e professionalizzanti con la partecipazione attiva degli utenti del Distretto di salute mentale di Piacenza, della cittadinanza e delle associazioni sul territorio che si occupano di marginalità e fragilità.

I PROSSIMI EVENTI

FuoriLuogo Arte ospiterà la mostra “La linea del sogno” fino al 18 maggio e, in occasione di questa, tra marzo e maggio, gli operatori dell’Associazione Fuoriserie accompagneranno le classi di scuola primaria ad una lettura partecipata delle opere pittoriche e scultoree esposte, completata da un’ esperienza artistica e creativa in atelier.

Quest’ultimo è attivo da maggio 2024 il lunedì pomeriggio, come spazio d’Arte Libera per percorsi individuali.

Ad aprile, in collaborazione con Concorto, partirà un laboratorio di serigrafia nel quale verranno realizzati gadget artistici sia per lo spazio FuoriLuogo che per l’edizione 2025 della manifestazione a Pontenure.

A fine maggio, in data da definire, è in programma una mostra di fotografie realizzate nel laboratorio fotografico esperienziale “Shine a light” , dei Centri Diurni del Dipartimento di salute mentale Ausl Piacenza, e durante il laboratorio di fotografia stenopeica “Lungo la Strada” realizzato dagli artisti dell’Associazione Fuoriserie; anche in questo caso, la mostra sarà accompagnata da workshop fotografici, rivolti alla cittadinanza ed agli artisti dell’Associazione, condotti da Simona Olivieri.

A settembre ripartirà il laboratorio di sartoria “Riparazioni” , dove vengono create borse con stampe di opere fotografiche in Pvc, già avviato a maggio 2024 in un primo ciclo di incontri e condotto da Anna Caccialanza.

Lo spazio ospiterà una collezione permanente degli artisti dell’Associazione Fuoriserie, visitabile su appuntamento e a ottobre 2025 verrà inaugurata una seconda mostra che rimarrà esposta fino a gennaio 2026.

LA MOSTRA “LA LINEA DEL SOGNO”

La mostra La Linea del Sogno – Un viaggio tra visibile e invisibile, realtà e immaginazione, a cura di Veronica Cavalloni e Simona Olivieri, invita lo spettatore a intraprendere un viaggio affascinante tra realtà e sogno, tra il tangibile e l’impalpabile, attraverso un coinvolgente dialogo tra disegno e scultura. Le opere esposte si collocano in uno spazio sospeso, dove il confine tra reale e immaginario si dissolve, lasciando affiorare un linguaggio universale fatto di segni, forme e colori.