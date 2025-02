Da De Andrè a Gabbani e Alfa: torna la magia della musica con Piacenza Summer Cult

La magia della musica e della cultura torna protagonista con Piacenza Summer Cult 2025, l’evento che accende l’estate con spettacoli imperdibili, grandi artisti e un’atmosfera unica. La nuova edizione di Piacenza Summer Cult, nella splendida cornice di Palazzo Farnese, si preannuncia straordinaria con i primi artisti ufficiali che calcheranno il palco.

Mercoledi’ 25 giugno Cristiano De Andre’ – il concerto De Andre’ canta

De Andre’ best of estate 2025;

Sabato 28 giugno Nino D’Angelo – l’icona della canzone d’autore

partenopea, in un viaggio tra emozioni e successi intramontabili;.

Mercoledì 2 luglio Musicalia in concerto, l’attività di musicoterapia orchestrale è ormai integrata nel territorio;

Sabato 5 luglio Marco Masini – la voce inconfondibile di generazioni,

pronto a regalare una serata di pura intensità musicale;

Sabato 12 luglio Francesco Gabbani tra i protagonisti del Festival di

Sanremo con il brano Viva La Vita;

Lunedì 14 luglio arriva Alfa con il suo Summer Tour;

Martedi’ 15 luglio Davide Van Des Froos, l’amatissimo cantautore, chitarrista e scrittore italiano.

Piacenza Summer Cult 2025 è un’iniziativa curata da Comunica Srl, in collaborazione con AD Management, Bewonder, Comune di Piacenza, Fondazione di Piacenza e Vigevano e Federalberghi.

I biglietti per questi primi eventi sono già disponibili in prevendita

su Ticketone. Nelle prossime settimane verranno svelati i nomi di altri grandi cantautori che saranno protagonisti di questa nuova stagione.