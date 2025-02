Fit Cisl Piacenza: rinnovati i vertici, Salvatore Buono confermato Segretario

Al congresso territoriale Fit Cisl-Emilia Romagna che si è tenuto oggi, martedì 18 febbraio, al Villa Hotel Gourmet Restaurant a Pontenure, sono stati rinnovati i vertici anche di Fit Cisl Piacenza.

Salvatore Buono è stato riconfermato Segretario Generale della Fit Cisl di Piacenza, a seguito dei risultati della votazione a norma di statuto.

Insieme a lui, è stata eletta a grandissima maggioranza la nuova segreteria, che vede Barbara Murelli come componente, portando la sua forte esperienza nel campo della rappresentanza maturata nell’ambiente di lavoro di Ikea.

Nella sua relazione congressuale, Salvatore Buono ha delineato le principali tematiche sindacali, focalizzando l’attenzione sulla forte esigenza di affermare i principi fondamentali della sicurezza e della legalità nei luoghi di lavoro.

Buono ha sottolineato l’impegno del gruppo dirigente a tutela dei dipendenti rappresentati, e di tutti gli addetti, anche non iscritti al sindacato, come dimostrato in situazioni delicate come la vertenza Adidas, in cui non solo sono stati garantiti i posti di lavoro in essere ma perfino aumentati, nonostante il cambio di committente.

Durante il congresso è stata espressa la necessità di promuovere una cultura adeguata nel settore dei trasporti e della logistica, mirando a uno sviluppo del settore all’insegna del buon lavoro.