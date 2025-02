Gli applausi del Municipale per il debutto dell’orchestra sinfonica del Nicolini

In un Teatro Municipale di Piacenza strapieno il Conservatorio Nicolini ha inaugurato lunedì sera, 17 febbraio, il nuovo anno accademico con un doppio evento.

Il conferimento della laurea honoris causa in composizione a Donato Renzetti, da parte del Conservatorio, e il debutto della neonata orchestra sinfonica “Antonino Votto” del Conservatorio di Piacenza Città Verdiana.

Il direttore d’orchestra di fama mondiale ha ricevuto, commosso, dalle mani del presidente e del direttore del Conservatorio Massimo Trespidi e Roberto Solci, il prestigioso riconoscimento per la sua straordinaria carriera internazionale e per il suo legame con il Conservatorio piacentino, dove aveva insegnato a fine degli anni ‘70.

Il maestro ha poi diretto l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio formata da studenti, docenti ed ex allievi, in un concerto con musiche di Mendelssohn e Beethoven, e intitolata al grande direttore d’orchestra Antonino Votto nato a Piacenza nel 1896.

Il pubblico, entusiasta, ha salutato l’evento, nato dalla collaborazione tra il Nicolini e la Fondazione Teatri di Piacenza, con standing ovation e applausi calorosi, sottolineando il successo di una serata che ha unito celebrazione e grande musica. L’inaugurazione dell’anno accademico ha così rappresentato non solo un omaggio ai grandi nomi della direzione d’orchestra, ma anche un’importante occasione per valorizzare il talento delle nuove generazioni. Con il debutto dell’Orchestra Sinfonica “Antonino Votto”, il Conservatorio Nicolini ha ribadito il suo ruolo di eccellenza nella formazione musicale, gettando solide basi per il futuro della musica a Piacenza e oltre.