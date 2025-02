Addio a Gabriella Camozzi, insegnante innamorata del tango e della sua cultura

“Siamo stati toccati dal cielo a conoscere Gabriella”. Vanesa Lamis e Alejandro Pereira ricordano così Gabriella Camozzi, la presidente di Piacetango scomparsa a 82 anni che tutti però chiamavano Marcella.

“Noi siamo arrivati a Piacenza nel 2006 e l’abbiamo conosciuta a una scuola di ballo – spiega Pereira – da lì era nata l’idea di realizzare un’associazione che effettivamente è sorta poi il 15 ottobre del 2007. Gabriella era una donna intraprendente, brillante, sempre positiva. Una persona unica”.

Al tango si era appassionata non più giovanissima: prima aveva dedicato la sua vita all’insegnamento.

“Aveva insegnato per molti anni in provincia, girando varie scuole – spiega la nipote Paola Pelizzeni – e l’ultima scuola in cui ha insegnato è stata la Carella. È sempre stata spinta dalla volontà di aiutare gli altri sia nell’insegnamento sia nei progetti a cui si dedicava. Più tardi si è innamorata del tango argentino, ha fondato l’associazione “Piacetango” per la quale ha fatto tantissimo: lei ne era molto fiera”.

Originaria di Gossolengo, era la penultima di sei tra fratelli e sorelle: oggi sono rimasti Carmela, Rosanna e Fausto a piangerne la scomparsa, insieme alla cognata, ai nipoti e a tutti quelli che l’hanno conosciuta.