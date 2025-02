Piacenza al Quadrato, pubblicato il bando “Startup Giovanili”. Le scadenze

E’ online, sul sito del Comune di Piacenza, l’avviso pubblico per il finanziamento di startup giovanili, che mette a disposizione 74.500 euro nell’ambito del progetto “Piacenza al quadrato”, guidato dal Comune capoluogo, cofinanziato dal bando “Giovani e impresa” di Anci e portato avanti, sul territorio, da una rete di partenariato che coinvolge la Provincia, numerose municipalità locali, associazioni di categoria e cooperative.

le scadenze

Il termine per candidarsi è il 31 marzo, ma altrettanto importante – come requisito fondamentale per l’ammissione – è un’altra scadenza imminente: quella del 28 febbraio, data entro cui i giovani tra i 18 e i 35 anni che intendono partecipare al bando devono aver preso contatto con una delle realtà che mettono a disposizione i propri servizi per promuovere la cultura di impresa: Confindustria, Legacoop, le cooperative Eureka e Arco, Confapi, Open Lab, Coldiretti, Brainfarm e Libera Artigiani.

“opportunità di impresa per i giovani”

“Fare cultura di impresa nella comunità giovanile piacentina e provinciale – sottolinea l’assessore alle Politiche Giovanili Francesco Brianzi – continua a rivelarsi una scelta vincente. Questo bando startup è un avviso fresco, che promuoviamo a valle del percorso Giovani e impresa di Anci: la rete di Piacenza al Quadrato è una delle prime 20 reti italiane in grado di calare nel proprio territorio significative opportunità di impresa per i nostri giovani. Un finanziamento che permetterà a giovani startup, ma anche singoli imprenditrici e imprenditori piacentini di avviare un’impresa insieme ai più importanti stakeholder e associazioni di categoria, nel segno della sostenibilità, delle nuove tecnologie e dell’integrazione con il tessuto economico e sociale locale”.