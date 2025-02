“Scarpette rosse”, su Telelibertà il thriller di Hitchcock “I sabotatori”

Questa sera alle ore 21 “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema del passato, ha in programma “I sabotatori”, un film di Alfred Hitchcock del 1942, interpretato da Priscilla Lane e Robert Cummings. Si tratta di un thriller che rappresenta la versione americana del suo film “Il club dei 39” del 1935 e che ricorda, soprattutto nella seconda parte, sia “Intrigo internazionale” che “Delitto per delitto”, dai quali riprende la storia di un uomo innocente accusato di un crimine che non ha commesso e coinvolto in un intrigo spionistico.