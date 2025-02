Schiarita tra Comune e Orfei, sì al circo ma senza animali. L’avvio slitta di una settimana

Via libera all’arrivo del circo di Greca Orfei sul territorio comunale di Piacenza ma senza numeri che coinvolgano animali. A quanto si è appreso il Comune ha dato il suo benestare dopo la rassicurazione dell’amministratore, arrivata nella giornata di lunedì 17 febbraio tramite posta elettronica certificata. Per ragioni organizzative la carovana circense – attualmente ferma a Carpi – posticiperà il proprio arrivo, inizialmente previsto per questo venerdì e fissato invece a lunedì 24 febbraio.

La svolta nella querelle tra Comune e circo Greca Orfei è arrivata nella mattinata di martedì 18 febbraio dopo una serie di contatti che hanno coinvolto, tra gli altri, lo Sportello unico per le attività produttive e l’Ufficio animali. Come reso noto su Libertà di lunedì, l’amministrazione comunale aveva aperto una procedura di diniego con dieci giorni di tempo affidati alla direzione del circo per produrre documenti aggiuntivi relativi alla domanda di attendamento sul territorio comunale. Di fatto un blocco all’arrivo della carovana previsto come detto per venerdì 21 febbraio.

Gli spettacoli, che a questo punto sarebbero posticipati dal 27 febbraio al 9 marzo, avranno come unici protagonisti acrobati, trapezisti, motociclisti, clown e altre figure circensi. Rimarrà nelle loro gabbie l’Arca di Noè di Greca Orfei ormai, in vista della dismissione degli animali dai circhi ipotizzata fra tre anni, ridotta al lumicino: tre tigri bianche, due pony, un cavallo, un lama e uno struzzo.

