Visioni caleidoscopiche e la metafisica della flânerie: Mazza e Nuvolati in mostra

Da una parte visioni caleidoscopiche, dal sapore quasi cubista, costruita con rigore e su toni cromatici scolpiti da dove si stagliano forme sottostanti di angeli, donne e animali. Dall’altra la filosofia metafisica della flânerie, quel girovagare senza meta per le vie della città in un vortice variopinto di figure umane e situazioni urbane.

L’arte di Giampaolo Nuvolati e Claudio Mazza è in mostra allo Spazio Rosso Tiziano di via Taverna 41, preponendo due nuclei autonomi, ma che nella contemporaneità degli spazi si trovano a dialogare da posizioni felicemente divergenti.