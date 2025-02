Piazza Cittadella, dopo le polemiche, la replica del Comune: “Siamo tranquilli”

Il cantiere ancora aperto, ma le ruspe non ci sono e i lavori sono fermi da 100 giorni: di conseguenza il dibattito si infiamma.

Nella mattinata di oggi, 20 febbraio, i consiglieri di opposizione Massimo Trespidi e Sara Soresi sono tornati a lamentarsi dei lavori per il parcheggio di Piazza Cittadella.

Dopo le lamentele di questa mattina da parte dell’opposizione, è arrivata la replica dell’amministrazione comunale, che afferma di non essere preoccupata.

“Al momento siamo tranquilli, non c’è motivo di fare allarmismo, per quanto speravamo anche noi che le cose fossero più veloci. L’impresa non ci ha detto quando riprenderà i lavori, ma ricordiamo che questa, sebbene sia un’opera pubblica, è un’opera a gestione e conduzione privata” queste le parole del vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Matteo Bongiorni.

IL SERVIZIO DI DANILO DI TRANI