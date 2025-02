Piazza Cittadella, tornano le polemiche: “Cantiere deserto, tolte anche le ruspe”

Torna a infiammare il dibattito politico il cantiere per la realizzazione del parcheggio interrato in piazza Cittadella, a Piacenza. “Oggi assistiamo a un nuovo, clamoroso sviluppo – scrive il consigliere comunale di Liberi, Massimo Trespidi – l’azienda incaricata ha rimosso le ruspe dall’area di cantiere. Un segnale che pone un interrogativo serio: il progetto è fermo da mesi, senza alcuna spiegazione ufficiale, e ora ci troviamo di fronte a quello che sembra un ulteriore passo indietro. Addirittura, una ruspa è stata tolta in piena notte. La ditta sta forse lasciando il cantiere? L’amministrazione deve immediatamente chiarire la situazione e spiegare ai cittadini quali siano le reali intenzioni su questa opera.”

Gli fa eco il capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Mercanti, Sara Soresi: “In consiglio comunale ci era stato riferito dall’assessore competente che il cantiere sarebbe ripartito a marzo. Addirittura voci interne al Comune lo davano in ripartenza oggi, 20 febbraio. La realtà, invece, è che tra ieri sera e questa mattina, sono stati tolti tutti i mezzi all’interno del cantiere. Qualcosa non quadra. Cosa sta succedendo? Auspico che l’Amministrazione intervenga al più presto per dare i dovuti chiarimenti alla cittadinanza tutta”..