Barriere architettoniche e stato dell’arte, il Peba di Piacenza a “Nel mirino”

A “Nel mirino”, la trasmissione di Telelibertà condotta da Nicoletta Bracchi, si parlerà venerdì 21 febbraio, alle 21, di Peba. Dietro all’acronimo, che sta per Piano di eliminazione delle barriere architettoniche, si cela la volontà di rendere la città più inclusiva e di conseguenza accessibile a tutti, comprese le persone con disabilità e con problemi di deambulazione. Il Peba è infatti uno strumento in grado di monitorare, progettare e pianificare interventi finalizzati al raggiungimento di una soglia ottimale di fruibilità degli edifici per tutti i cittadini.

gli ospiti della puntata

A confrontarsi sul tema allo Spazio Rotative saranno Adriana Fantini, assessora all’urbanistica del Comune di Piacenza, Miriam Stefanoni, garante per i diritti della persona disabile per il Comune, Cinzia Araldi del Criba (Centro Regionale d’Informazione sul Benessere Ambientale), e il direttore di Confcommercio Piacenza, Gianluca Barbieri.

“città distante dai cittadini con problemi di mobilità”

Durante la trasmissione sarà innanzitutto mostrato lo stato dell’arte in merito all’eliminazione delle barriere architettoniche attualmente presenti nella nostra città, che ancora la rendono “distante” da cittadini che hanno problemi di mobilità, per poi spiegare come il Peba agisca su edifici pubblici, strade ed esercizi commerciali per renderli accessibili a tutti. Si parlerà inoltre di cultura dell’inclusione, del Tavolo della disabilità, e delle varie iniziative intraprese per rispondere ai bisogni dei cittadini, ad esempio quelle nell’ambito del Festival del pensare contemporaneo volte a rendere più autonome le persone con fragilità nell’usufruire degli spazi e degli eventi.