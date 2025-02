Le Emozioni degli Anni ’60: Veltroni porta Piacenza nel cuore di un epico decennio

Walter Veltroni ha messo affetto nel suo racconto di quell’irripetibile decennio e la sala a Piacenza ha risposto bene. Tanta gente giovedì 20 febbraio al Teatro Filodrammatici a vedere questo primo capitolo de “Le emozioni che abbiamo vissuto: gli Anni ’60. Quando tutto sembrava possibile” è la prima parte, ora in tournée, di un’ambiziosa tetralogia che proseguirà per decenni. In prima fila c’erano Katia Tarasconi e l’assessore alla Cultura, Christian Fiazza, promotori di questo evento speciale nella stagione Altri Percorsi di Teatro Gioco Vita, insieme ad altri membri della giunta; ben rappresentato l’ambiente del Pd cittadino. Del Partito Democratico, Veltroni fu fondatore e primo segretario, atto culminante di una carriera politica iniziata in gioventù nel Pci di cui nello spettacolo si rilevano le tracce.

Dall’Italia confusa dei ’50 al fervore creativo della ricostruzione, un’enorme onda di energia e libertà che coinvolse e travolse una generazione di giovani. Il racconto di Veltroni è in climax. Rende l’idea di quello che fu.