Un fine settimana di cioccolato in piazza Cavalli, le modifiche alla viabilità

Piacenza è più dolce con “Art&Ciocc”. La manifestazione tutta dedicata al cioccolato si svolgerà da venerdì, a domenica in piazza Cavalli ed è organizzata da Mark Co&Co in collaborazione con Comune di Piacenza, Mercanti di Qualità, Confcommercio.

A presentare il tour dei cioccolatieri in municipio sono stati l’assessore Simone Fornasari, la presidente dei Mercanti di Qualità Gloriana Tironi, il presidente di Fiva Adriano Anselmi e l’amministratore delegato di Mark Co&Co Elena Donolato.

cioccolato da tutta italia

Una decina saranno gli stand dei cioccolatieri provenienti da tutta Italia (Calabria, Piemonte, Lombardia, Lazio solo per citarne alcuni) presenti per la quarta edizione a Piacenza in piazza Cavalli dalle 9 alle 21 per proporre le loro creazioni artigianali: i mercanti di qualità saranno presenti invece solo domenica dalle 8 alle 19 sia in piazza, sia in via Cavour e largo Battisti.

limitazioni al traffico

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione “Art & Ciocc. Il Tour dei Cioccolatieri 2025”, dalle ore 6 di giovedì 20 febbraio alle ore 12 di lunedì 24 febbraio, in via XXI Aprile, nell’area parcheggio di fronte a via Nino Bixio, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata permanente per 20 stalli di sosta, mentre dalle ore 6 alle ore 21 di domenica 23 febbraio è istituito il divieto di circolazione in via Medoro Savini, via S. Donnino, via Sopramuro (tratto via San Donnino – via Felice Frasi), vicolo Perestrello, largo Battisti, piazza Cavalli, piazzetta Mercanti, via Cavour (tratto piazza Cavalli – via Roma), via Romagnosi, largo Matteotti e piazzetta Grida. Ai mezzi del trasporto pubblico locale sarà consentita la circolazione lungo i percorsi da via Cavour/via Roma verso via Borghetto e da Corso Garibaldi verso piazza Sant’Antonino. In vicolo Sant’ Ilario inoltre, per i mezzi che effettuano servizi ambientali, sarà istituita la revoca del senso unico di marcia. Infine, dalle 6 alle 24 di domenica 23 febbraio, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati delle carreggiate in via Cavour (tratto piazza Cavalli – via Roma) e in piazzetta Grida.