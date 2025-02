L’Ausl di Piacenza a caccia di infermieri: “concorsone” per trovarne venti

La “fame” della sanità pubblica non dà tregua. Se è notizia di soli pochi giorni fa che l’Ausl di Piacenza è alla ricerca di 99 medici di assistenza primaria, è di due giorni fa la delibera con cui la stessa azienda sanitaria – insieme a quelle di Parma, Reggio e Modena – si appresta a reclutare 25 infermieri in pianta stabile. Un contingente tutto sommato limitato – rispetto alle necessità emerse dal fronte medico – ma che vede comunque Piacenza in prima linea nel fabbisogno: dei 25 infermieri infatti di cui verrà a breve indetto il bando, ben 20 saranno ad appannaggio del nostro territorio.

L’Ausl di Piacenza, nell’ambito di questa prossima manovra di reclutamento, sarà capofila.

L’ARTICOLO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTA’