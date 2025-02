Il neo-campione italiano di salto triplo Andrea Dallavalle questa sera a Zona Sport

Non può che essere Andrea Dallavalle l’ospite d’onore di questa sera a Zona Sport, la trasmissione di Telelibertà (in onda ogni martedì alle 21.00) dedicata alle storie e ai risultati delle società e degli atleti piacentini.

Il triplista delle Fiamme Gialle, olimpionico a Tokyo e Parigi (fresco di titolo italiano, con tanto di record personale) sarà nello studio del giornalista Marcello Tassi. Durante l’intervista, Dallavalle ripercorrerà le tappe che l’hanno portato a questo ennesimo successo, introducendo i suoi prossimi impegni che lo vedranno – tra gli altri – affrontare a fine anno il Mondiale, dove cercherà di portare in alto i colori azzurri della Nazionale. Nella seconda parte del programma, spazio alla boxe, con la pugile professionista Roberta Bonatti, accompagnata dal suo maestro, il numero uno della Salus et Virtus Roberto Alberti. Con loro ci sarà anche il giovane talento Andres Pasieka. Gran finale dedicato al Piacenza Baseball.

Prima di Zona Sport, alle 20.55, tornerà di “Ragazzi in gioco”, il format dedicato ai settori giovanili delle varie discipline.