Il Nicolini celebra Chopin: un evento speciale con gli studenti di pianoforte

Sabato 1 marzo alle ore 15, presso l’Auditorium Mannella del Conservatorio Nicolini, si terrà un evento musicale unico per celebrare l’anniversario della nascita di Fryderyk Chopin.

Protagonisti del concerto saranno quindici studenti, in rappresentanza delle sette classi di pianoforte del Conservatorio, che eseguiranno un repertorio significativo del celebre compositore polacco. L’iniziativa è pensata per mettere in luce il percorso di studio e interpretazione della musica di Chopin, che accompagna ogni pianista, dai più giovani agli studenti laureandi.

Oltre all’esecuzione delle opere, il programma sarà arricchito da letture di testimonianze degli allievi di Chopin, per offrire così un ritratto più intimo e approfondito dell’artista, sia dal punto di vista musicale che umano.

L’evento rappresenta un’opportunità imperdibile per il pubblico di immergersi nella poetica e nell’eredità artistica di Chopin, attraverso le interpretazioni di talentuosi giovani musicisti. L’ingresso è libero.