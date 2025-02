Il prefetto incontra la sindaca: “Nessuna interdittiva per il cantiere di Cittadella”

La notizia dell’avvio di un procedimento per interdittiva antimafia alla concessionaria Piacenza Parcheggi e alla capogruppo della holding di cui fa parte (la Final), comunicata ieri in Consiglio comunale da Sara Soresi (Fratelli d’Italia), ha rappresentato l’ennesimo capitolo del complicato percorso per la realizzazione del posteggio interrato in piazza Cittadella.

Un tema molto delicato, su cui è intervenuta con un comunicato la prefettura: “Con riferimento alle recenti notizie e a quanto emerso nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale di Piacenza rispetto al cantiere del parcheggio interrato di Piazza Cittadella – si legge – nel pomeriggio odierno, il prefetto Paolo Ponta ha ricevuto il sindaco Katia Tarasconi, unitamente al direttore generale Luca Canessa, ai quali è stato confermato che allo stato la società concessionaria non risulta destinataria di alcun provvedimento interdittivo ai sensi dell’art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. interdittiva prefettizia antimafia), risultando pertanto abilitata a intrattenere rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione. Pertanto – aggiunge la prefettura – il Comune continua a svolgere regolarmente la propria attività di vigilanza nell’appalto in questione in piena collaborazione con la Prefettura e gli altri organi dello Stato”.

Nell’occasione il prefetto “ha ribadito la massima attenzione del Gruppo interforze antimafia, coordinato dalla prefettura, sul predetto cantiere come su tutti i cantieri per la realizzazione di opere pubbliche insistenti nel territorio provinciale, a tutela della legalità”.