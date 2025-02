Lente antimafia su Cittadella. Soresi: “Preoccupante”, Tarasconi e Comune sorpresi

Sul cantiere di piazza Cittadella si allunga una nuova ombra. La prefettura di Piacenza ha notificato alla concessionaria Piacenza Parcheggi e alla capogruppo della holding di cui fa parte, la Final, l’avvio di un procedimento per interdittiva antimafia. A darne notizia, pur con tutte le cautele del caso, è stata ieri in consiglio comunale, in sede di comunicazioni, la capogruppo di Fratelli d’Italia, Sara Soresi: “Ho appreso una notizia, che ovviamente è da verificare, anzi, vi chiedo caldamente di verificare, piuttosto allarmante. Sarebbe stato notificato l’avvio del procedimento per interdittiva di cui agli artt. 91 e ss d. lgs. 159/2011. Ora, sono certa che il concessionario avrà tutto il modo di evitare l’interdittiva, fornendo tutti i necessari chiarimenti…ma se così non fosse? Potremmo andare incontro ad un periodo di stallo davvero lungo e ad una situazione davvero preoccupante per la prosecuzione di un’opera che non ho mai condiviso ma che certo non può rimanere nello stato in cui si trova attualmente».

Un intervento che ha scosso l’amministrazione comunale, in primis la sindaca Katia Tarasconi che sarebbe stata colta di sorpresa: “Abbiamo appreso dell’avvio del procedimento direttamente da Soresi, non ne sapevamo nulla”, ha detto a Libertà a fine consiglio. “Finché non ci arriva alcuna comunicazione ufficiale non cambia nulla e non abbiamo motivo di preoccuparci”, ha concluso, prima di iniziare una riunione di maggioranza per ribadire di non essere stata al corrente della questione.