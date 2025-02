Stasera a “Lo Specchio” il sacerdote e biker don Silvio Pasquali

Protagonista della nuova puntata di Nel Mirino, il format di Nicoletta Bracchi in onda ogni martedì alle 20.30, è don Silvio Pasquali, sacerdote e biker, che ha saputo intrecciare la sua vocazione con la passione per le due ruote, trasformandole in uno strumento di aiuto per chi ha più bisogno.

Classe 1965, don Silvio è oggi parroco di Gossolengo, dopo una lunga esperienza alla guida della comunità di San Lazzaro. Nell’intervista ripercorrerà il suo cammino di fede e le scelte che lo hanno portato a fondare, nei primi anni Duemila, l’associazione “Raid for Aid Team”: un gruppo di motociclisti che attraversa il mondo con una missione chiara e ambiziosa: portare sostegno e speranza nelle aree più svantaggiate.

