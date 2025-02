Teatro Gioco Vita: due premi e tournée in Francia per il Festival de Marionnettes

Teatro Gioco Vita in questi giorni è impegnato in una tournée in Francia, dove è in cartellone al Festival International de Marionnettes de Belfort. Ma il bagaglio che ha portato con sé in viaggio è particolarmente ricco grazie a due recenti premi: a Brugherio a Teatro Gioco Vita è andato il Premio Teatro delle Famiglie Stagione 2024/2025, mentre ad Aosta lo spettacolo “Il più furbo” è risultato vincitore del Festival di Enfanthéâtre.

A Brugherio il riconoscimento a Teatro Gioco Vita è stato consegnato domenica 16 febbraio al Teatro San Giuseppe dal direttore Angelo Chirico e dall’artista Marco Muzzolon che ha realizzato materialmente il Premio.

La motivazione: “Agli artisti e ai tecnici di Teatro Gioco Vita, per aver saputo tradurre in esperienza artistica quello che di bellissimo già hanno nel nome Teatro, Gioco, Vita. Sono tre parole illuminanti, e ispiratrici. Ci piace pensare che da queste tre parole unite, come per una riuscita formula magica, nascano i loro spettacoli. Sono spettacoli che, attraverso il gusto e l’originalità espressiva, ci portano sempre in quella dimensione fantastica che è propria del teatro nelle sue forme più riuscite. Il nostro premio è un grazie e al tempo stesso un augurio affinché il loro percorso artistico possa continuare a regalarci un teatro vivo e con quell’impronta di umanità del quale tutti abbiamo oggi più che mai bisogno”. A ritirare il premio per Teatro Gioco Vita sono stati Nicoletta Garioni, illustratrice e scenografa del gruppo di coordinamento ombre, e Andrea Coppone, attore protagonista dello spettacolo “Il più furbo” andato in scena al Teatro San Giuseppe di Brugherio prima della premiazione.

Ad Aosta la proclamazione era stata invece il 25 gennaio alla chiusura del Festival che quest’anno ha festeggiato il suo trentesimo anno di rassegne e spettacoli teatrali, organizzato da Comune di Aosta e curato da Fulvia Perrino. Si è tenuta al Teatro Giacosa, dove “Il più furbo” era andato in scena in dicembre con il consueto successo di pubblico.

tournée in Francia

In questi giorni la tournée di Teatro Gioco Vita nel nord est della Francia con “Il più furbo”, una delle creazioni più amate e di successo del suo repertorio. “Le plus malin” (versione in francese dello spettacolo) con protagonista Andrea Coppone, accompagnato da Gianluca Bernardo alle luci e fonica, è in scena il 24 febbraio al Théâtre Louis Jouvet di Belfort nel cartellone del Festival organizzato dal Théâtre de Marionnettes de Belfort e dedicato al teatro di figura.

“Il più furbo”, regia e scene di Fabrizio Montecchi, tratto dall’opera di Mario Ramos, acclamato autore di libri illustrati per i piccoli, è un concentrato di leggerezza e d’ironia, che fa ridere e pensare piccoli e grandi. Con il sottotitolo di “Disavventure di un incorreggibile lupo” è tratto dall’opera di Mario Ramos, adattamento teatrale di Enrica Carini e Fabrizio Montecchi. Le sagome di Nicoletta Garioni e Federica Ferrari sono ispirate ai disegni di Mario Ramos, le musiche originali sono di Paolo Codognola, le coreografie di Andrea Coppone, i costumi di Tania Fedeli e il disegno luci di Anna Adorno.

Dal 2018, anno del debutto, “Il più furbo” ha raccolto successi in ogni parte d’Italia, e non solo. Uno spettacolo che ha fatto sempre registrare sempre il tutto esaurito nei teatri che l’hanno ospitato. Una delle produzioni di Teatro Gioco Vita più amate dal pubblico dei bambini e delle bambine, ma anche dagli adulti che vi ritrovano il sorriso dell’infanzia.