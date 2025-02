Fondazione, eletti i primi tredici membri del prossimo consiglio generale

È entrato nel vivo l’iter per il rinnovo della governance della Fondazione di Piacenza e Vigevano, avviato nell’autunno scorso. Sono stati eletti lunedì 25 febbraio, con voto palese, tredici nuovi membri del Consiglio Generale che detterà le linee di indirizzo dell’ente di via Sant’Eufemia, a partire da fine aprile prossimo.

i nuovi consiglieri

I consiglieri designati sono, per Piacenza: Valter Bulla, Luigi Cavanna, Vincenzo Cerciello, Francesca Colla, Ivano Fortunati, Fabio Leggi, Mauro Monti, Anna Muselli, Maria Grazia Sabato, Luigi Salice. I componenti rappresentativi del territorio di Vigevano finora designati sono Daniela Boffino, Rossella Buratti ed Elena Sisaro.

i criteri di scelta

Come previsto dallo Statuto della Fondazione, i consiglieri eletti sono stati scelti dall’attuale Consiglio generale a partire da tredici coppie di candidati, un uomo e una donna, proposte ciascuna dagli enti designanti della Fondazione: Comune di Piacenza, Provincia di Piacenza, comuni della Provincia di Piacenza (eccetto il capoluogo), Camera di Commercio, Diocesi di Piacenza-Bobbio, Università Cattolica di Piacenza, Politecnico di Milano, organismi del volontariato di Piacenza e provincia, associazione La Ricerca, Conservatorio di Musica “G. Nicolini”, Comune di Vigevano, Diocesi di Vigevano e organismi del volontariato di Vigevano.

confermati i candidati del consiglio uscente

Tutti i candidati che erano presenti anche nel Consiglio uscente, sono stati riconfermati.

i prossimi step

La costituzione del nuovo “parlamentino” sarà completata nel mese di aprile con la nomina di due consiglieri cooptati da parte dei tredici neoeletti, portando così a quindici il totale dei suoi rappresentanti.

Il Consiglio Generale della Fondazione è l’organo di indirizzo dell’ente ed è chiamato ad eleggerne Presidente. Dopo l’approvazione del Bilancio d’esercizio 2024 sarà lo stesso presidente Roberto Reggi a convocare i quindici rappresentanti del nuovo Consiglio Generale per la nomina del Presidente che guiderà l’ente di via Sant’Eufemia per i prossimi quattro anni.

Una volta eletto, il Presidente procederà alla definizione della sua squadra di lavoro, il Consiglio di Amministrazione, che potrà essere composto da un numero variabile di elementi, compreso fra sei e otto persone. Regolamento e procedure sono consultabili nello Statuto della Fondazione di Piacenza e Vigevano disponibile sul sito.