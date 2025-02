On ER: contest di calcolo, “Safe Place for Women” e autonomia differenziata

Il contest di calcolo ad alte prestazioni rivolto ai ragazzi delle scuole, la risoluzione “Safe Place for Women” e l’autonomia differenziata: sono gli argomenti al centro della nuova puntata di On ER, il giornale dell’Emilia-Romagna i onda questa sera su Telelibertà alle 20.15.

competizione informatica

Il contest organizzato da Assemblea legislativa e Cineca si chiama ‘Usando Leonardo’ e ha lo scopo di diffondere le competenze digitali nel mondo della scuola. L’evento ha coinvolto una trentina di studenti delle superiori, impegnati in una competizione per la costruzione di un complicatissimo codice informatico, e tutto grazie all’aiuto del supercomputer Leonardo. A vincere il contest, l’ITT Pascal di Cesena, premiati con un buono libri del valore di 500 euro.

città più sicure per le donne

In Assemblea si è tenuta anche la seduta del consiglio regionale. Sono stati diversi i temi all’ordine del giorno. A partire da “Safe Place for Women”, una risoluzione a prima firma di Marcella Zappaterra del Partito democratico e poi approvata dall’Assemblea con i voti del centrosinistra. Un progetto lanciato dal Gruppo dei Socialisti & Democratici Europei e rivolto al Comitato delle Regioni. L’obiettivo è quello di promuovere politiche concrete per rendere le città luoghi più sicuri contro la violenza di genere. Ma l’argomento principale affrontato dal consiglio regionale è stato quello dell’autonomia differenziata. Il Presidente de Pascale ha annunciato il ritiro della proposta avanzata dalla Regione nel 2017.

sistema ospedaliero

Anche il lavoro delle commissioni procede spedito. L’assessore alla Sanità Massimo Fabi ha incontrato i consiglieri per illustrare le sue linee di mandato. Ha parlato di modernizzare il sistema ospedaliero, di investire sul capitale umano e su quello professionale, potenziando la ricerca e lo sviluppo dell’assistenza sociosanitaria.