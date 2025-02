Piano del Traffico, al via le osservazioni. C’è tempo fino al 27 marzo

Prende il via oggi, mercoledì 26 febbraio, con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna, la fase di raccolta delle osservazioni al Piano urbano del Traffico del Comune di Piacenza, adottato dalla Giunta l’11 febbraio scorso.

Ci sono trenta giorni di tempo: fino al 27 marzo, tutti i cittadini interessati potranno trasmettere le proprie considerazioni, in un percorso all’insegna della trasparenza e della massima accessibilità. Sul sito web comunale, con evidenza in home page e nella sezione dedicata www.comune.piacenza.it/put, si possono consultare gli elaborati del Piano e tutte le informazioni utili per chi è interessato a esprimere il proprio parere a riguardo.

requisito fondamentale

L’unico requisito fondamentale da rispettare è l’utilizzo dell’apposito modulo per le osservazioni, scaricabile online, che può essere inviato – anche da un account di posta elettronica ordinaria, non certificata – alla casella PEC [email protected]. In alternativa, il modulo compilato va indirizzato all’Ufficio Protocollo Generale del Comune, con sede in viale Beverora 57 a Piacenza. In entrambi i casi, dev’essere allegata la copia fronte-retro di un documento di identità valido.

materiale visionabile in ufficio

Per consentire la più ampia partecipazione, il materiale riguardante il Put può essere visionato anche presso gli uffici del Settore Infrastrutture e Smart City in via Millo 21, dove i tecnici competenti sono a disposizione previo appuntamento, da concordare telefonicamente ai numeri 0523-492764 e 0523-492760, o scrivendo a [email protected] e [email protected].