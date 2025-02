“Scarpette rosse”, su Telelibertà il film “L’altro uomo” di Alfred Hitchcock

Questa sera alle ore 21 “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema del passato, ha in programma “L’altro uomo” (distribuito anche come “Delitto per delitto”), titolo firmato da Alfred Hitchcock e uscito nel 1951, tratto liberamente dal romanzo di Patricia Highsmith “Sconosciuti su un treno”.

la trama

La pellicola Costruito interamente sul tema del doppio, il film racconta l’incontro tra Guy Haynes (Farley Granger) e Bruno Anthony (Robert Walker): entrambi covano un profondo rancore, il primo nei confronti della moglie che non vuole concedergli il divorzio e il secondo verso il padre. Bruno propone a Guy una soluzione sconvolgente: ucciderò tua moglie se eliminerai mio padre.

Scambiandosi i delitti, saranno entrambi al sicuro da ogni sospetto. Guy si rifiuta anche solo di pensare a una simile eventualità, ma Bruno continuerà a manipolarlo e a insistere, cominciando a comparire in tutti i luoghi che Guy frequenta.

Pur non essendo tra suoi titoli i più noti, “L’altro uomo” è uno dei film migliori del regista britannico, pieno di scene di grande impatto visivo (la partita di tennis, l’omicidio riflesso negli occhiali, la giostra impazzita) e inquadrature simboliche che approfondiscono le psicologie dei due personaggi e evidenziano magistralmente l’ambigua personalità psicotica di Bruno, evidentemente invidioso di Guy, del suo successo, e della sua bellezza, che lo affascina anche da un punto di vista erotico, in una sorta di anticipazione di un altro romanzo della Highsmith, che uscirà nel 1955 e inaugurerà un ciclo di libri, “Il talento di Mr. Ripley”.

Tra le curiosità, nel film compare anche la figlia del regista, Patricia Hitchcock.