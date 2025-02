Teatro Municipale: un salotto, due dame e una cameriera. In arrivo “Boston Marriage”

Un piccolo capolavoro drammaturgico di David Mamet, voce tra le più rappresentative della scena americana, premio Pulitzer più volte nominato agli Oscar. Tre irresistibili interpreti, dirette da Giorgio Sangati: Maria Paiato e Mariangela Granelli, insieme a Ludovica d’Auria.

Lo spettacolo è “Boston Marriage”, produzione Centro Teatrale Bresciano e Teatro Biondo di Palermo, in programma al Teatro Municipale di Piacenza martedì 4 e mercoledì 5 marzo alle ore 21 per la Stagione di Prosa curata da Teatro Gioco Vita, direzione artistica di Diego Maj e Jacopo Maj, con Fondazione Teatri e Comune di Piacenza, con il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren.

Stati Uniti, fine Ottocento, un salotto, due dame e una cameriera. Tutto farebbe pensare a una trama convenzionale, un incontro tra amiche un po’ affettate, ma alla forma non corrisponde la sostanza: nella conversazione dal vocabolario ricercato fioccano volgarità e veniamo a sapere che le due sono state un tempo una coppia molto affiatata. L’espressione «Boston Marriage», infatti, era in uso nel New England a cavallo tra il XIX e il XX secolo per alludere a una convivenza tra donne economicamente indipendenti da uomini. Dopo la separazione, Anna, la padrona di casa, ha trovato un uomo ricco che la mantiene e vorrebbe ora approfittare della protezione di lui per riprendere con sé Claire, appena arrivata in visita. Ma Claire non è lì per quello; è tornata per ben altri motivi e la riconquista si rivelerà molto più complicata del previsto, con colpi di scena rocamboleschi che coinvolgeranno anche la giovane cameriera, in un crescendo ritmico esilarante, quasi da farsa.