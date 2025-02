Tortelli e pisarei dal 1981, la famiglia Tosca a “L’Arte del Fare”: “Tutto nato per amore”

Anolini, tortelli, pisarei, gnocchi. E poi lasagne, panzerotti, tagliatelle e ravioli a volontà. Sono loro i protagonisti della sesta tappa del viaggio de “L’Arte del Fare” tra le eccellenze del mondo dell’artigianato piacentino. In onda stasera, mercoledì 26 febbraio, dalle 20.30 sul canale 76 di Telelibertà e, in diretta streaming, sulla sezione Tv live del sito liberta.it.

Conosceremo Emiliano Tosca, proprietario del negozio di pasta fresca con laboratorio annesso aperto nel 1981 dai genitori all’ingresso di via Veneto. Un’attività che dopo 44 anni è diventata un punto di riferimento, un “porto sicuro” per clienti che col tempo sono diventati parte di una grande famiglia allargata unita dal piacere di condividere la tradizione culinaria piacentina.

Nel corso della puntata Marco Vincenti sarà accolto dalla famiglia Tosca nel loro regno del gusto tra anolini, tortelli e pisarei, ma non solo: “Ci divertiamo anche a sperimentare e a provare nuove combinazioni – spiega Emiliano -. Tra i prodotti particolari più apprezzati c’è il nostro tortellino bolognese rivisitato alla piacentina. Non so se i bolognesi saranno d’accordo, ma ai nostri clienti piace e questo è l’aspetto più importante”.

La bottega amata dai milanesi

La grande peculiarità del laboratorio di pasta fresca della famiglia Tosca è quella di essere diventato un negozio amato non solo dai piacentini, ma anche, se non soprattutto, da clienti fuori porta. “Negli anni abbiamo aperto le nostre porte a decine e decine di clienti provenienti da fuori provincia, in particolare da Milano – spiega Emiliano -. Un fenomeno particolare anche perchè siamo molto riservati, non abbiamo social e neanche un sito. Credo sia quindi frutto del passa parola e spero della bontà dei nostri prodotti”.

Emiliano è letteralmente cresciuto all’interno del laboratorio di pasta fresca dove rientrava ogni giorno, finita la scuola, per aiutare i genitori nelle varie preparazioni. “Ho avuto due grandi maestri che mi hanno insegnato soprattutto il valore del sacrificio e il rispetto da riporre verso materie prime e prodotti”. In 44 anni tutto è cambiato e tutto cambia, non l’amore per un mestiere condiviso da tutta la famiglia. Gessenda Atzeni e il marito Claudio Tosca ora sono in pensione ma è impossibile per loro stare lontano da quell’attività che hanno fatto nascere dal nulla. “Abbiamo aperto nel 1981 quando non avevamo niente, è stata una grande opera di coraggio raccontano -, un viaggio che abbiamo voluto fortemente intraprendere insieme . All’inizio era tutto una scoperta e i primi clienti stentavano ad arrivare. Dopo due mesi dall’apertura, fortunatamente, abbiamo iniziato a collaborare con un ristoratore che ci ha permesso di farci conoscere”.

L’amore e la passione per la pasta fresca

Non si possono contare i tortelli fatti dalle dita esperte di Gessenda, lei che originaria della Sardegna si è innamorata prima del marito Claudio e poi della tradizione culinaria piacentina.

Tirare la sfoglia, tagliare i quadratini rigorosamente ad occhio, poi inserire il ripieno – “mi raccomando svelti perché se no la pasta si secca” l’avvertimento di Gessenda – e, infine, chiudere intrecciando il quadratino andando a formare la classica caramella piacentina. Procedimento ripetuto allo sfinimento per oltre quarant’anni. Il segreto? “Fondamentale lavorare a mano perché solo a mano si può dosare bene il ripieno in base alla pasta”. Quella della famiglia Tosca è una storia d’amore, di passione per l’arte artigiana e di qualità: tutti ingredienti che consento di portare le nostre eccellenze ben oltre i confini della provincia di Piacenza. Tutte le puntate de “L’Arte del Fare” si possono vedere in qualsiasi momento on demand su Teleliberta.tv.