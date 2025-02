Contratto di fiume, in arrivo otto milioni di euro per dieci Comuni piacentini

Dai 5 agli 8 milioni di euro per valorizzare il nostro tratto di Po.

Sarà questo l’importante contributo che la Regione Emilia Romagna stanzierà per i progetti del Contratto di Fiume Media Valle del Po che coinvolge 34 Comuni sulle sponde del fiume delle province di Piacenza, Cremona e Lodi.

A dare l’annuncio è stato il consigliere regionale piacentino Luca Quintavalla, che ha partecipato al Tavolo degli enti sottoscrittori del Contratto che si è tenuto nella sala consigliare del Comune di Piacenza: “Il percorso del contratto di fiume sarà valorizzato con risorse economiche molto significative mediante un accordo tra Regione e Sogin, che è la società che gestisce lo smantellamento della centrale di Caorso. Abbiamo dunque deciso di stanziare cifre sostanziose a disposizione dei dieci Comuni piacentini rivieraschi che si affacciano sul Po, l’iter è già avviato e si parla di una forbice che va dai 7 fino agli 8 milioni di euro. Il tutto per dare spinta ai progetti sui quali i nostri territori stanno lavorando da tempo in maniera sinergica proprio grazie a questo contratto di fiume, come quelli delle piste ciclabili e la valorizzazione ambientale e turistica delle varie aree sul Po. Una decisione arrivata grazie all’assessore Priolo, partiamo con questo percorso che vedrà protagonisti sindaci, assessori e tutti gli attori interessati per arrivare nei prossimi mesi a concretizzare l’impegno di risorse”.