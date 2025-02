Fatture false nel mondo dei rally: quattro imprenditori piacentini coinvolti

Quattro imprenditori piacentini sono coinvolti in un’inchiesta della Guardia di Finanza di Frosinone sui falsi sponsor nel mondo dei rally. Gli imprenditori avrebbero beneficiato di un sistema illecito di fatturazione per operazioni inesistenti. I team rallystici emettevano fatture per sponsorizzazioni fittizie, permettendo agli sponsor di scaricare costi inesistenti e abbassare l’imponibile fiscale. In cambio, parte del denaro versato veniva restituita in contanti.

RICICLAGGIO PER 1,5 MILIONI

A Piacenza, la posizione più grave riguarda un’azienda che avrebbe ricevuto fatture per oltre 500mila euro. Al titolare è contestato il riciclaggio di 1,5 milioni. Negli altri tre casi, le cifre vanno dai 40 ai 150mila euro.

Nei giorni scorsi l’indagine ha portato all’esecuzione di sei misure cautelari e al sequestro di beni per 40 milioni di euro, coinvolgendo 417 società e 181 persone.

Secondo la Procura di Frosinone, la società organizzatrice di rally orchestrava il sistema, garantendo il rientro del denaro agli sponsor dopo un prelievo in contanti. L’indagine ha rilevato fatture false per oltre 80 milioni di euro e un’evasione IVA di 11 milioni.

I sei arrestati, tra cui un pilota, tutti ai domiciliari, hanno scelto di non rispondere al giudice. Le indagini proseguono per accertare ulteriori responsabilità.

L’ARTICOLO DI PAOLO MARINO SU LIBERTA’