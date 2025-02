Nel Pug un sovrappasso per eliminare le lunghe code alla rotatoria della Galleana

C’è il raddoppio del tratto della tangenziale a sud-est, quello tra la via Emilia e la Caorsana che ancora ha un’unica corsia per senso di marcia. E c’è anche, sempre da quelle parti, “l’adeguamento della rotatoria tra la stradale statale 9 e la tangenziale sud”, vale a dire dello snodo alle porte di Montale tra la via Emilia e la tangenziale con i raccordi di innesto in quest’ultima e rispettive uscite.

Ma soprattutto è previsto il “sovrappasso della rotatoria lungo la tangenziale Sud all’altezza della strada Statale 45”, che è una delle opere viabilistiche più attese dagli automobilisti.

Non solo lottizzazioni, criteri edilizi, rigenerazioni urbane e tutela ambientale nel Piano urbanistico generale (Pug). Come già si è visto con lo spostamento a San Nicolò del casello di Piacenza Ovest sull’A21, la versione ancora in forma di bozza presentata giovedì scorso in commissione consiliare dai consulenti del Comune che lo hanno redatto contiene anche importanti interventi viabilistici. Buona parte, avendo il Pug la funzione di pianificare la città dei prossimi trent’anni, sono in attuazione del Pums, il Piano urbano per la mobilità sostenibile approvato nel 2020 che ha orizzonte temporale decennale.

È il caso anche del sovrappasso alla Galleana, che a più riprese è stato invocato come soluzione al nodo viabilistico della grande rotonda lungo la tangenziale all’imbocco della strada statale 45 della Val Trebbia segnato da intasamenti negli orari di punta, con la formazione di lunghe code in entrambe le direzioni della tangenziale – da est a ovest e viceversa – e analogamente sia in uscita dalla città (via Manfredi) sia in ingresso da La Verza con veicoli incolonnati dall’inizio dell’abitato fino all’immissione nella rotatoria.

L’ARTICOLO DI GUSTAVO ROCCELLA SU LIBERTÀ