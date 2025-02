Piazza Cittadella, sindacati in allarme: “Garantire legalità e tutelare i lavoratori”

Il caso di piazza Cittadella continua a far discutere. Le segreterie confederali provinciali di Cgil, Cisl e Uil, dopo l’avvio di un procedimento per interdittiva antimafia nei confronti della concessionaria Piacenza Parcheggi e della holding Final, si dichiarano fortemente preoccupati. “Siamo di fronte a una situazione potenzialmente molto grave – scrivono – e non potremmo tollerare che solo l’ombra della criminalità organizzata possa entrare in un appalto pubblico come quello di piazza Cittadella. Vigileremo in tutte le sedi perché questa indagine arriverebbe dopo una storia travagliata di questo cantiere, a partire dalla fideiussione risultata falsa. Elementi di incertezza sul futuro del cantiere, visti i ritardi dei lavori, che creano un clima di allarme tra i lavoratori. È fondamentale fare luce su quanto sta accadendo, garantire la legalità e la sicurezza dei lavoratori attivi nell’appalto ” concludono Cgil, Cisl, Uil.