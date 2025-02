The Mente: oggi con Libertà il nuovo numero del giornale dell’istituto Romagnosi

Tornano ad animare le pagine del quotidiano Libertà i giornali scolastici degli istituti superiori del Piacentino.

Oggi i lettori possono sfogliare otto pagine del giornale scolastico dell’Istituto Romagnosi di Piacenza, il The Mente: anche questa volta i giovani redattori hanno voluto raccontare la propria realtà scolastica e le tante iniziative messe in campo dall’istituto.

Si parte con una lunga intervista alla dirigente Raffaella Fumi, e ai ricordi legati al Festival del Pensare Contemporaneo di settembre, kermesse che ha visto gli studenti prendere parte attivamente a diversi eventi. Interessante l’analisi del legame tra giovani e sport, così come un’intera pagina in spagnolo, per proseguire nel progetto di un giornale multilingue.

E come ogni anno, tanto spazio alle foto delle nuove classi prime, con i volti degli studenti che hanno appena iniziato il proprio percorso scolastico.