“Una noche con Sergio Bernal”, al Municipale arriva il re del flamenco

La Stagione Danza del Teatro Municipale di Piacenza, domenica 2 marzo alle 16, celebra l’arrivo del protagonista assoluto della danza spagnola: Sergio Bernal, il re del flamenco, con uno spettacolo tra trascinanti coreografie iberiche, dalle più tradizionali alle più sofisticatamente moderne, e balletto classico.

“Una noche con Sergio Bernal” vedrà il danzatore madrileno in scena con la sua Sergio Bernal Dance Company e la musica dal vivo interpretata dal chitarrista Daniel Jurado, dal percussionista Javier Valdunciel e dalla voce di Paz de Manuel. Prodotto da Daniele Cipriani Entertainment, lo spettacolo è firmato dalle coreografie dello stesso Bernal insieme a Ricardo Cue, Antonio Ruiz Soler, José Manuel Álvarez.

Popolarissimo in patria, Bernal è da tempo una stella internazionale, acclamato nelle ultime settimane sia in Francia che in America (da New York a Los Angeles), dove un pubblico in delirio ha accolto le sue recenti esibizioni. In Italia è da anni il beniamino dei gala Les Étoiles di Daniele Cipriani, nonché di Las Estrellas, e non è raro vederlo come ospite nei più gettonati show televisivi. Al termine di un suo recente spettacolo a Madrid, è stato acclamato dal regista Pedro Almodóvar mentre Roberto Capucci, maestro dell’alta moda, ha voluto creare per lui un costume ispirato ai toreador di Spagna.

Gli spettacoli della Sergio Bernal Dance Company, visionari racconti per quadri – vertiginosi assolo, passi a due e a tre – in cui si fondono diversi stili, raccontano le mille sfaccettature di Sergio Bernal. Caso quasi unico nell’universo della danza, bailaor di flamenco e bailarín classico, già primo ballerino del Balletto Nazionale di Spagna, nel 2019 fonda la sua compagnia, la Sergio Bernal Dance Company, insieme a Ricardo Cue.

“Una noche con Sergio Bernal”, ricco di interessanti contaminazioni tra diversi stili di danza, vedrà al fianco di Bernal i danzatori Cristina Cazorla e Carlos Romero, apprezzati protagonisti sulla scena spagnola, e offrirà tutte le declinazioni della danza iberica, con anche momenti di balletto classico. Le coreografie di Una Noche con Sergio Bernal portano varie firme: da quella di Bernal stesso, che crea una sua versione dell’iconico Boléro sulle celeberrime note di Maurice Ravel, a quella di Antonio Ruiz Soler (figura così leggendaria da essere conosciuto come “Antonio el Bailarín” o, ancor più semplicemente, “Antonio”), a cui si devono la Farruca del Molinero e Zapateado Sarasate. Ma ci sono anche i riverberi luminosi del balletto classico: Bernal interpreta le celebri note di Camille Saint-Saëns in El Cisne, rilettura de La Morte del Cigno, famoso assolo di Anna Pavlova. Si tratta di una coreografia di Ricardo Cue, che firma anche El ultimo encuentro sulle note di Hable con ella di Alberto Iglesias (dalla colonna sonora del film omonimo di Pedro Almodóvar) in cui affiorano reminiscenze quasi hollywoodiane.