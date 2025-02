Fotografia e arte possono riqualificare la città: confronto a Nel Mirino

La fotografia e l’arte vanno a braccetto con i luoghi della città che aspettano di essere riqualificati. “Nel Mirino”, la trasmissione di Telelibertà condotta da Nicoletta Bracchi in onda ogni venerdì alle 21.00, questa sera avrà come protagoniste due mostre in corso di svolgimento a Palazzo Xnl: “Annibale/Photobuster Piacenza 2025” e “Spazi in attesa”.

Le due esposizioni, che chiuderanno il 2 marzo, affrontano la contemporaneità della nostra città da due differenti prospettive. La prima pone l’accento in particolare sulle comunità, soprattutto straniere, che abitano la nostra provincia, scandagliando con il mezzo fotografico le loro abitudini e i loro riti. La seconda, promossa dall’Ordine degli architetti, pone lo sguardo sui luoghi abbandonati di Piacenza, luoghi in attesa di tornare a essere protagonisti attraverso la loro rigenerazione.

A confrontarsi sul tema, allo Spazio Rotative, saranno l’assessora all’urbanistica Adriana Fantini, la giornalista di Libertà Barbara Belzini, l’architetta Martina Sogni, il sociologo Giampaolo Nuvolati, il fotografo Fulvio Guerrieri del collettivo “Tiff”, e il regista Nicola Roda del collettivo “La città minaccia”.

Sarà l’occasione per riflettere su degrado e obsolescenza degli edifici, ma anche per parlare di valorizzazione degli angoli dimenticati della città, luoghi oggi a portata di sguardo ma di fatto off-limits. In alcuni casi le fotografie delle due mostre hanno portato a conoscenza luoghi poco conosciuti agli stessi piacentini.

“Nel Mirino” offrirà dunque l’occasione per riflettere sul tessuto urbano della nostra città.