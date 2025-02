Si chiude definitivamente questa sera l’ottavo Premio Cat, concorso di critica cinematografica intitolato alla memoria di Giulio Cattivelli, l’indimenticato giornalista piacentino, storico collaboratore del Gruppo Libertà.

Lo Spazio Rotative ospiterà le premiazioni dell’edizione 2024, che ha visto la consueta partecipazione di giovani da tutta Italia, che si sono cimentati con le recensioni di film e serie tv. L’appuntamento è le 21.00 su Telelibertà e in streaming sul sito www.liberta.it.

Come ogni anno, non mancano le novità: alle categorie tradizionali, si aggiunge quella “Teenager”, riservata ai ragazzi con almeno 16 anni, ma non più di 19 anni.E poi un fuori concorso, le menzioni speciali, la Targa Enrica Prati, la Targa Giuseppe Piva, il premio Cinepop (la rubrica settimanale di Libertà) e quello voluto dalla rivista specializzata Film Tv.

Sono stati oltre 200 (tra tweet, recensioni standard, lunghe e saggi brevi) gli elaborati giunti alla commissione guidata dal direttore artistico del Premio Cat Piero Verani, presieduta da Mauro Gervasini e composta da Ilaria Feole, Marzia Gandolfi, Beatrice Fiorentino, Claudio Bartolini, Barbara Belzini, Paola Piacenza e Ilaria Floreano.

Dopo una preselezione, i testi in gara giungono all’attenzione della giuria in forma anonima, in modo che le identità dei partecipanti non possano in alcun modo chi deve giudicarli. Unico paletto: avere dai 16 ai 26 anni.

Stasera conosceremo i nomi dei vincitori, domani su Libertà un ampio resoconto della serata.