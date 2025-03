Dopo nove anni si sblocca la riqualificazione del Berzolla: avviato il bando

Era il 2016 quando il Comune (allora giunta Dosi) intercettava i fondi governativi del “bando periferie”: complessivi 8 milioni, che diventavano 10,7 con i contributi privati (2,7 milioni) per interventi collegati alla partite urbanistiche del recupero di piazza Cittadella e della maxi area del consorzio agrario Terrepadane in via Colombo.

Di quella pingue dote di risorse statali, 4,5 milioni erano destinati alla riqualificazione del cosiddetto Berzolla, l’ex deposito locomotori nell’area retrostante Borgo Faxhall, potendo contare sull’aggiuntivo tesoretto degli 1,5 milioni messi da Terrepadane per un totale di sei milioni.

A distanza di nove anni si fa concreto l’utilizzo di quella somma. Con la pubblicazione dell’avviso per la raccolta delle manifestazioni d’interesse da parte di operatori di mercato, ha preso avvio il bando di gara per l’aggiudicazione di lavori di cui il cronoprogramma, nell’ultima versione aggiornata, prevede la conclusione per la fine del 2026.

Si tratta del primo stralcio della riqualificazione, per il recupero della porzione di Berzolla destinata a ospitare gli uffici comunali del settore Welfare.

