Premio Cat, nove riconoscimenti e omaggio a Donatella Ronconi

Si è conclusa l’ottava edizione del Premio Cat, il concorso di critica cinematografica dedicato alla memoria di Giulio Cattivelli. L’evento, trasmesso su Telelibertà dallo Spazio Rotative, ha rappresentato un momento di celebrazione del talento e dell’amore per la settima arte, consolidando il ruolo del “Cat” come iniziativa dal respiro nazionale.

A guidare la serata, il giornalista Michele Rancati, affiancato da Piero Verani, direttore artistico della manifestazione e presidente di Cinemaniaci, l’associazione che fin dalla prima edizione cura l’organizzazione del concorso. In apertura, un momento particolarmente toccante è stato dedicato al ricordo di Donatella Ronconi, storica sostenitrice del Premio.

due nuovi riconoscimenti

Anche quest’anno, il Premio Cat ha mantenuto la sua struttura consolidata, articolata in quattro sezioni principali, ognuna delle quali ha assegnato un riconoscimento ai migliori elaborati critici. Tuttavia, l’ottava edizione ha portato con sé una significativa novità: l’introduzione di due nuovi premi speciali, pensati per ampliare ulteriormente la platea dei partecipanti e dare spazio a nuove voci nel panorama della critica cinematografica. E quindi il Premio Cat Teenager, riservato ai giovani tra i 16 e i 19 anni, e il Gran Premio “FilmTv”. La cerimonia ha preso il via proprio con l’assegnazione di questi due nuovi riconoscimenti, ponendo l’accento sul valore della critica come strumento di riflessione e approfondimento nel panorama cinematografico contemporaneo. Roberta Rancati, 19 anni di Lodi, studentessa Iulm, si è conquistata il “Cat teenager”, consegnato da Gian Luca Pisacane, ex vincitore del Cat, oggi critico per la Rivista del Cinematografo e Famiglia Cristiana, mentre a Giuseppe Bambagioni, 25 anni Pistoia, iscritto all’Università di Udine, è andato l’alloro di FilmTv consegnato da Lorena Cattivelli, figlia del grande Giulio.

tutti i premi

Il giornalista Michele Borghi, curatore della rubrica “Cinepop” di Libertà, ha premiato con la targa omonima Simone Loi, 24 anni, di Pavia, laureato in Giurisprudenza. E veniamo ai premi principali. Tra le migliori recensioni-tweet si è distinto Elia Rover, 24 anni, premiato dall’assessore Christian Fiazza. Per la migliore recensione standard, Mario Magnelli e Luca Groppi della Fondazione di Piacenza e Vigevano hanno conferito il riconoscimento al bolognese Lorenzo Scanni, 24 anni, iscritto all’Alma Mater Studiorum. Si è scoperto anche che la migliore “recensione lunga” a tema “Cinema e musica” è stata firmata da Alessandro Monteriso, 23 anni di Caserta (Università Federico II di Napoli), premiato da Massimo Maisto presidente Arci Emilia-Romagna. Il direttore di Libertà, Telelibertà e Liberta.it, Gian Luca Rocco, ha invece consegnato il riconoscimento per il miglior saggio breve a Matilde Sofia Callegari, 23 anni, di Carpi, studentessa dell’università di Bologna.

“Un consiglio per chi si avvicina al mondo della recensione? Studiare, approfondire e, soprattutto, lasciarsi coinvolgere dalle storie che si raccontano – ha commentato il direttore Rocco – ma il segreto più importante è osare, avere il coraggio di esprimere un punto di vista originale e personale. Sono certo che tutti i ragazzi premiati abbiano fatto proprio questo, ed è proprio grazie a questa audacia che hanno vinto”.

le targhe in ricordo di enrica prati e giuseppe piva

Nel finale spazio per due preziose quanto prestigiose targhe, la prima intitolata al regista Giuseppe Piva, consegnata dalla giornalista Nicoletta Bracchi, responsabile delle relazioni esterne del Gruppo Libertà, a Riccardo Morrone, 21 anni di Piacenza, iscritto al Dams. E la Targa Enrica Prati che ha visto primeggiare la piacentina Corinna Baldini 23 anni, laureata in Cattolica in Economia dei Beni Culturali e Spettacolo. Le ha consegnato il premio Alessandro Miglioli, presidente del Gruppo Libertà, che ha dato appuntamento alla nona edizione: “Questo premio è fonte di tanti ricordi, alcuni anche profondamente toccanti, ma è altrettanto importante guardare al futuro. Pensando alla prossima edizione, vogliamo realizzare qualcosa di speciale che renda omaggio a Donatella Ronconi e al suo straordinario impegno”.

Piero Verani ha infine annunciato il tema che caratterizzerà il prossimo Premio Cat al via da settembre. “La sezione tematica sarà dedicata al legame tra “cinema e sport” raccontando storie di passione, sacrificio e trionfo. Voglio ringraziare la signora Ronconi per il sostegno che ha sempre dimostrato nei confronti del Premio Cat. La ricordo con il suo sguardo attento e curioso, sempre pronta ad accogliere con entusiasmo i tanti giovani che, nel corso degli anni, sono arrivati alle Rotative per ritirare i loro riconoscimenti”.

