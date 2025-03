“Roba da non credere”, manuale filosofico di sopravvivenza alle fake news

“Se non pensi con la tua testa, altri lo faranno per te”. Da qui l’idea di scrivere un manuale di sopravvivenza quotidiana, una bussola per navigare nel mare insidioso di fake-news e raggiungere un’autonomia mentale. L’autore è Giorgio Macellari, senologo, filosofo, scrittore, (ha pubblicato una ventina di libri fra testi universitari, saggi e romanzi), membro del Comitato Etico della Fondazione Veronesi e del Consiglio di Europa Uomo, docente nell’Accademia di Senologia Veronesi, presidente della Sezione Emilia-Romagna dell’Istituto Italiano di Bioetica. Il saggio dal titolo “Roba da non credere. Le 44 lezioni laiche che hanno illuminato il mondo”, edito da Nulla Die Edizioni, è un distillato di 44 idee generate in 25 secoli da scienziati e filosofi che hanno riplasmato il nostro cervello e la società, rendendo il primo più acuto, la seconda più aperta.

Il libro è stato presentato oggi alla Biffi Arte di Piacenza con la partecipazione dell’autore, del direttore di Libertà Gian Luca Rocco e della blogger Paola Torretta. “Viviamo in un periodo insidioso – ha spiegato il direttore Rocco – dove la manipolazione delle informazioni è molto semplice e l’unico antidoto alle fake news è il pensiero”.