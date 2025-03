Turismo, la ricetta delle guide piacentine: “Piccole iniziative, grandi risultati”

L’evento “Farnese Segreto“, organizzato dal 15 dicembre 2024 al 12 gennaio 2025, ha suscitato grande interesse, con quasi 200 partecipanti nonostante le limitazioni. Un successo, soprattutto considerando che le visite erano limitate ai fine settimana e con un massimo di 15 persone per gruppo. “Il risultato – ha dichiarato Lorena Carella – guida del coordinamento Scopri Piacenza – è stato più che soddisfacente. Le visite del sabato e della domenica pomeriggio partivano quasi sempre a pieno carico, o poco ci mancava”.

Il flusso turistico è stato principalmente locale, con visitatori da Piacenza e zone limitrofe. “Il richiamo – ha proseguito Carella – è stato soprattutto locale e territoriale, piuttosto che nazionale. Nonostante non sia un evento di massa, ha portato benefici economici locali, come ristorazione e acquisti”.

Le guide turistiche suggeriscono di mantenere alta l’attenzione su eventi culturali anche di piccola portata. Carella afferma: “Le grandi mostre sono fondamentali per Piacenza, ma non bisogna sottovalutare l’importanza dei piccoli eventi. Arricchiscono l’offerta turistica e contribuiscono al rafforzamento del marketing interno”.

Uno degli aspetti più sorprendenti è che “molte persone, anche piacentine, non erano a conoscenza di cosa ci fosse a Palazzo Farnese”. A questo proposito, le guide evidenziano la necessità di un marketing più incisivo per migliorare la percezione di Piacenza.

