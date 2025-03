Conservatorio al pub, lunedì jam session con Tony Arco e i suoi studenti

Domani, lunedì 3 marzo alle 21, prosegue la rassegna musicale “Jam Sessions al Dubliners Irish Pub”, un appuntamento per gli amanti del jazz e dell’improvvisazione dal vivo. L’evento si svolge nel locale situato in via San Siro 24, un punto di riferimento per la scena musicale piacentina, ed è organizzato dal Conservatorio Giuseppe Nicolini.

Jazz e improvvisazione

Questa iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento di Jazz del Conservatorio e il Dubliners Irish Pub, con l’obiettivo di offrire un palco agli studenti per esprimere il proprio talento e affinare le loro abilità nell’arte dell’improvvisazione. Ogni mese, giovani musicisti si alternano sul palco, esibendosi in formazioni sempre diverse, sotto la guida attenta e appassionata dei loro docenti.

La jam session di lunedì 3 marzo sarà coordinata da Tony Arco, batterista tra i più quotati a livello europeo e docente presso il Conservatorio. Arco, con la sua vasta esperienza e il suo stile, guiderà gli studenti in un viaggio sonoro fatto di creatività e libertà espressiva, per regalare al pubblico un’esperienza musicale unica e coinvolgente.