Fare Cinema, concluso il corso di alta specializzazione con Giorgio Diritti

Si è concluso in questi giorni l’intenso percorso di alta specializzazione cinematografica Fare Cinema, uno dei due pilastri, insieme a Fare Teatro, di Bottega XNL, l’innovativo progetto di Fondazione di Piacenza e Vigevano ideato e diretto da Paola Pedrazzini. Maestro di Bottega di questa edizione è il regista Giorgio Diritti che ha guidato questo percorso di alta formazione in regia cinematografica, organizzato da XNL Piacenza insieme a Fondazione Fare Cinema e Arancia Film.

Attraverso il bando annuale, che era stato lanciato nel dicembre 2024 raccogliendo oltre duecento candidature, sono stati selezionati i 16 partecipanti – otto allievi e otto allieve tra i 35 e i 22 anni – cui è stata data la straordinaria opportunità di seguire e partecipare a tutte le fasi di realizzazione del cortometraggio d’autore firmato e diretto da Diritti, affiancando nel lavoro lui e gli altri professionisti del settore cinematografico coinvolti nel progetto.

«Quella con Fare Cinema è una collaborazione che davvero porto avanti con immenso piacere perché il clima di lavoro che si è creato con Paola Pedrazzini, XNL Piacenza, Fondazione Fare Cinema, con Bobbio e con gli studenti è quello di una “comunità” – commenta con soddisfazione il Maestro Giorgio Diritti – e il lavoro con studenti e studentesse provenienti da tutta Italia mi dà l’idea che stiamo seminando, investendo sul futuro rispetto ai loro desideri di raccontare storie, che stiamo valorizzando le loro potenzialità».

«Avviene per Fare Cinema quello che avviene per Fare Teatro – commenta con entusiasmo Paola Pedrazzini, direttrice artistica di Bottega XNL e di Fondazione Fare Cinema – il format del percorso è uguale ma ogni edizione è un’esperienza di alta formazione cinematografica unica e irripetibile perché si realizza nell’incontro personale ed esclusivo tra Maestro e Allievi che sono sempre diversi e mettono in campo ciascuno il proprio vissuto. La mia sensazione è di assistere ogni volta ad un piccolo miracolo, per il quale devo ringraziare la generosità del Maestro Giorgio Diritti, il sostegno e la lungimiranza di Fondazione di Piacenza e Vigevano e l’entusiasmo di studenti e studentesse».

«Siamo lieti di come il progetto Bottega si stia consolidando come un cantiere permanente in cui giovani da tante parti di Italia convergono periodicamente per formarsi – è il commento del presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi -. Ci auguriamo che il bel gruppo che si è formato quest’anno porti a casa con sé, insieme a un bagaglio consistente di competenze, esperienze e relazioni, anche un po’ di Piacenza. Questi percorsi sono un’opportunità per il futuro professionale dei partecipanti, ma anche per il nostro territorio, che sta acquistando una visibilità crescente entro le mappe della cultura in Italia. Questo sui media nazionali e di settore, ma anche sulle gambe delle persone che sul nostro territorio vengono ormai costantemente a formarsi e a fare cinema, teatro, musica e arte».

Prima al secondo piano di XNL poi direttamente sul set del cortometraggio, i corsisti hanno partecipato a sessioni di masterclass con un maestro del calibro di Giancarlo Basili (Nastro d’argento per L’Uomo che verrà dello stesso Diritti) che ha firmato la scenografia per i grandi registi del cinema italiano: Marco Bellocchio (Gli occhi, la bocca, Enrico IV), Carlo Mazzacurati (Notte italiana, La giusta distanza), Nanni Moretti (Palombella Rossa, La Stanza del figlio, Palma d’oro a Cannes, Il Caimano), Gabriele Salvatores, (Nirvana, Io non ho paura), Gianni Amelio, (Così RidevanoLeone d’oro a Venezia, Le chiavi di casa, La Tenerezza, Hammamet), Kiarostami (Copia conforme), Giorgio Diritti (L’uomo che verrà), Daniele Luchetti (Il portaborse, Un’altra vita), Marco Tullio Giordana (Romanzo di una strage, Lea), Renato De Maria (Paz), Ferzan Ozpetek, Cristina Comencini, Pupi Avati, Saverio Costanzo (scenografo per la serie L’amica geniale); con il produttore Simone Bachini, David di Donatello, Nastro d’Argento e Ciak d’Oro come miglior coproduttore sempre per L’uomo che verrà di Diritti; il direttore della fotografia Luca Nervegna e con l’aiuto regista Daniele Balboni.

Questi grandi professionisti sono stati poi i caporeparto sul set, riferimenti e maestri per i corsisti che hanno partecipato alle riprese vere e proprie: Federico Carrera, Federica Dordei, Angela Norelli e Emma Gasparini Papotti sono stati impegnati nel comparto di regia; Vivian Barbullushi, Qamil Paja, Stella Perucci e Vincenzo Pezone hanno lavorato alla produzione; Matteo Capra, Giorgia Ciraolo, Piero Passaro e Francesco Tomba alla fotografia; Andrea Maddalena Bernardi è stata assistente ai costumi, Lorenzo Bussone alla scenografia mentre Camilla Borgatti e Fabio Rossi hanno partecipato al lavoro su luci e suono.

A questa edizione del corso, in modo particolare, hanno preso parte allievi e allieve con una professionalità già avviata e anche già confermata da premi e riconoscimenti. La corsista Angela Norelli si è aggiudicata la partecipazione diretta a “Fare Cinema” proprio vincendo il premio al miglior contributo tecnico nella sezione cortometraggi che Fondazione Fare Cinema assegna ogni anno nell’ambito della Settimana Internazionale della Critica di Venezia.

Il cortometraggio girato a Bobbio getta uno sguardo profondo sul tema dell’infanzia, riprendendo i temi cari a Diritti e già trattati nella sua filmografia, sempre attenta allo sguardo dei bambini sul mondo, e in particolare nei due cortometraggi – Zombie e In famiglia – realizzati nell’ambito di Fare Cinema, presentati in numerosi festival e andati in onda su Rai3 la scorsa estate.

Le selezioni dei bambini e adolescenti coinvolti come attori nel cortometraggio erano avvenute a XNL nelle passate settimane.