Festa della donna, il calendario delle iniziative contro il divario di genere

Sono state presentate in municipio le iniziative in calendario a Piacenza per la Giornata internazionale della Donna. A illustrarne i contenuti, sono intervenute l’assessora alle Pari Opportunità Serena Groppelli e l’assessora con delega per il contrasto alla violenza di genere Nicoletta Corvi, assieme a Daniel Caratti di Art-ER.

Erano inoltre presenti, la presidente del Consiglio comunale Paola Gazzolo e la presidente della Commissione delle Elette Gloria Zanardi, nonché Paola Rossi presidente del Consiglio di zona di Piacenza dei soci di Coop Alleanza 3.0, Elena Gianformaggio di Legacoop Emilia Ovest, Alessandra Volpe del Soroptimist International Club di Piacenza, Rosella Piatti Spi Cisl e Dilva Rossetti coordinatrice Politiche di genere Fnp Cisl dell’Emilia-Romagna.

L’otto marzo di Piacenza

Women in STEAM – Oltre il divario di genere

In occasione della Giornata internazionale della donna, il Tavolo Politiche di Genere propone, con la partecipazione della Regione Emilia Romagna e di Art-ER, un evento incentrato su diritti e stereotipi di genere nell’ambito del digitale, della scienza, della tecnologia, dell’arte e delle discipline matematiche. “Women in STEAM – Oltre il divario di genere”, si terrà venerdì 7 marzo a Palazzo Farnese e si articolerà in due momenti distinti della giornata:

– dalle 10 alle 13, l’incontro rivolto agli studenti di ISII Marconi, Liceo Cassinari, Centro di Formazione Professionale Don Orione, Liceo Colombini e Liceo Respighi. Parteciperanno le assessore Serena Groppelli e Nicoletta Corvi, Michela De Biasio per l’Agenda Digitale della Regione Emilia Romagna, Daniel Caratti e Paola Tavanelli di Art-er, la studentessa di Medicina Alice Lombardelli. Seguirà un dibattito e la possibilità, per ragazze e ragazzi, di cimentarsi con le attività dei point esperienziali di Hammer Team dedicato alla Formula 1, Conservatorio Nicolini, Digitale Facile e il focus sul linguaggio dei Centri Antiviolenza;

– dalle 16.30 alle 18.30, l’evento aperto alla cittadinanza: in dialogo con le assessore Serena Groppelli e Nicoletta Corvi interverranno Elisa Tatano, general manager dell’azienda Tatano Energie Rinnovabili e presidente del comparto Piccola Industria di Confindustria Piacenza, Michela De Biasio per l’Agenda Digitale della Regione Emilia Romagna, Daniel Caratti e Paola Tavanelli di Art-er. Saranno presenti anche i point esperienziali già a disposizione degli studenti durante la fascia mattutina e, in conclusione, un piccolo aperitivo offerto grazie al sostegno di Coop Alleanza 3.0.

Women in STEAM – Oltre il divario di genere – Locandina

Tutti gli eventi in calendario nel mese

7 marzo, ore 10 – Aula consiliare della Provincia in via Garibaldi 50

La Consigliera di parità promuove l’incontro “DONNE LAVORO DIGNITA’: se l’8 per me l’8 per tutte. Promuovere parità e qualità del lavoro”.

8 marzo, ore 9 – Largo Battisti

La Questura di Piacenza sarà presente con un proprio stand dedicato alla campagna di sensibilizzazione “Questo non è amore”.

8 marzo, ore 10.45 – Galleria Biffi Arte – Via Chiapponi, 39

Nuovi Viaggiatori Aps presenta: “Maria Callas. La diva umana”.

Incontro con Annarita Briganti, scrittrice, giornalista, opinionista di Mediaset, che, in dialogo con Adele Boncordo e Anna Leonida, presenterà il suo libro dedicato alla Divina.

8 marzo, ore 16 – Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi, via San Siro 13

Presentazione del dipinto “Allieva dalle calze rosse” di Vanda Seccia

13 marzo, ore 15 – Aula Magna dell’Istituto Romagnosi

Il Centro Italiano Femminile di Piacenza presenta, con l’intervento dell’autrice, il libro “Il sottosopra dell’amore” di Silvia Tizzoni, scrittrice, psicologa e psicoterapeuta.

19 marzo, ore 14 – Sala consiliare della Provincia, via Garibaldi 50.

La Consigliera di Parità propone l’incontro: “Salute e sicurezza sul lavoro, il benessere lavorativo come paradigma per creare valore”.

27 marzo, ore 18 – Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano

Il Soroptimist International d’Italia, Club di Piacenza, presenta “Menopausa: un nuovo capitolo tra salute e lavoro”, incontro con la ginecologa Graziella Leopolo e Manuela Peretti, autrice del blog “Manupausa”.

29 marzo, ore 17 – Laboratorio Aperto, ex chiesa del Carmine

Il Soroptimist International d’Italia, Club di Piacenza presenta “L’energia della natura”, mostra di pittura/scultura delle artiste Marisa Montesissa e Alessandra Gregori.