Lo Specchio, a Telelibertà il delegato provinciale Coni Robert Gionelli

Come ogni martedì alle 20.30 su Telelibertà, torna Lo Specchio di Piacenza, il format condotto da Nicoletta Bracchi che porta il confronto con l’ospite al centro dello Spazio Rotative di Libertà. Protagonista della puntata di stasera sarà Robert Gionelli, delegato provinciale del Coni Piacenza, giornalista e consigliere della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Una figura di riferimento per lo sport locale, con una storia da raccontare anche attraverso immagini e ricordi. Gionelli spiegherà il ruolo chiave del CONI nella promozione dello sport come valore educativo e inclusivo, con un focus su giovani, famiglie e istituzioni. Si parlerà di opportunità, dai benefici fisici e mentali alla crescita dei nuovi talenti, passando per le performance delle discipline sportive piacentine e le storie di campioni biancorossi. L’intervista toccherà anche temi cruciali per lo sport locale: infrastrutture, sostegno economico alle società e valorizzazione dei talenti emergenti. Un confronto aperto sul ruolo di istituzioni e sostenitori nel garantire opportunità agli atleti e nel diffondere la cultura sportiva a tutti i livelli.

Non mancherà uno sguardo sulla sfera più personale dell’ospite: le sue passioni, lo sport che pratica e le persone che hanno segnato il suo percorso umano e professionale. Tutte le puntate di Lo Specchio di Piacenza sono disponibili in streaming e on demand sul sito di Telelibertà.