Mercato immobiliare: segnali positivi, ma la domanda di affitti supera l’offerta

Aumenti per quanto riguarda la richiesta di mutui e trend positivi sia per la compravendite che per le locazioni, ma per queste ultime è difficile soddisfare tutte le richieste: la domanda supera di gran lunga l’offerta. Emerge questo, in sintesi, dal rapporto di Osservatorio Immobiliare Monitora e FIAP sul secondo semestre del 2024.

Per quanto riguarda le compravendite la domanda per l’acquisto di abitazioni è aumentata rispetto al primo semestre del 2024, grazie anche alla riduzione dei tassi d’interessa da parte della Banca Centrale Europea e alla frenata dell’inflazione. Bisogna ricordare, però, che nel 2023 le compravendite hanno evidenziato un calo del 9,7% rispetto al record del 2022.

Sul fronte locazioni, la domanda è rimasta stabile rispetto all’anno precedente, ma continua a superare di molto l’offerta. A dicembre del 2024 il rendimento lordo del comparto residenziale ha raggiunto l’8,8%.

IL SERVIZIO DI DANILO DI TRANI