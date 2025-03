Musica al lavoro: concerti, recitale e incontri dal 7 marzo

E’ tutto pronto per l’avvio della 21esima edizione di Musica al Lavoro, kermesse di musica e parole organizzata da Cgil e Arci che da 21 anni rappresenta un punto di riferimento per la cultura libera, indipendente e gratuita a Piacenza.

“In ventuno anni la modalità con cui si fruisce della Cultura ed in particolare della Musica e del Teatro è cambiata – riflette Luca Garlaschelli, direttore artistico della kermesse – e continua a cambiare ad una velocità impressionante. Restano però le tematiche, le riflessioni il senso di una comunità che si riunisce per ricordare e per progettare. Una comunità che si nutre del senso della Parole e della forza della Musica per modellare se stessa in un futuro che preme e che deve essere affrontato con la consapevolezza delle proprie radici. E’ un vasto programma. Ma il mondo non e’ di chi crede in un’utopia possibile?”. Un programma che va dal 7 marzo a novembre 2025, con eventi per parlare del lavoro nel mondo della cultura, dell’emancipazione femminile con le poesie di Alda Merini passando per uno spettacolo originale previsto per il 27 aprile, per l’80esimo della liberazione.

il programma

Venerdì 7 Marzo 2025

Ore 17.30

Non sono una Donna addomesticabile

Poesie di Alda Merini, canzoni di Gabriella Ferri, Edith Piaf, Milva

D’Res Duo

Valentina Vanini voce

Lorenzo Munari Fisarmonica

“Non sono una donna addomesticabile” è uno spettacolo di narrazione musicale che celebra la complessità e la forza della donna attraverso parole e musica. Ispirato dal potente verso di Alda Merini, il lavoro esplora le molteplici sfaccettature dell’esperienza femminile, dalle fragilità alle forze interiori attraverso un percorso di Parole e Musica.

Giovedì 3 Aprile 2025

Ore 21.30

Musica per lavoro

“ Bello! Il tuo lavoro vero invece qual è?”

Concerto di Giorgieness in duo

Antonio Bacciocchi ci guida tra contributi e quattro chiacchiere con i protagonisti piacentini della filiera musicale nazionale per fare il punto sullo stato di salute delle professioni che vivono di e con la musica, da prima della pandemia a oggi, per capire se effettivamente la musica può essere considerata un “lavoro” e per scoprire che magari sono anche due, tre o più lavori insieme.

Giorgia D’Eraclea, in arte Giorgieness, inizia a farsi largo sulla scena musicale italiana imponendosi con passionalità e vigore e proponendo una manciate di brani originali per voce e chitarra. Si esibisce su vari palcoscenici tra cui quello del Primo Maggio a Roma e su Radio 2 Rai.

Lunedì 7 Aprile a cura di Spi Cgil di Piacenza

Ore 10.00

Nato senza camicia

Scritto ed interpretato da Carlo Albè

Musiche di Anthony Valentino

Nato Senza Camicia è una commistione tra la storia del lavoro di un tempo e quello di oggi. Alla figura di Giuseppe Di Vittorio infatti vengono affiancate le immagini di tanti lavoratori precari che ad oggi fanno fatica a guardare verso il futuro.

E’ di conseguenza un progetto scritto anche per gli studenti che si apprestano ad affrontare il mondo del lavoro, o che comunque vogliono essere più informati riguardo a ciò che sta vivendo la società di oggi.

Domenica 27 Aprile

Ore 21.30

In occasione degli ottant’anni dalla Liberazione

La Storia di Nuto

Voce recitante: Edoardo Siravo

Musica e testo : Luca Garlaschelli

Musica eseguita dalla Musikorchestra

Luca Garlaschelli contrabbasso

Massimiliano Milesi sax soprano

Nadio Marenco fisarmonica

Un viaggio tra parole e musica che racconta l’epopea di coloro i quali attraverso il ventennio fascista scelgono dopo l’8 settembre di entrare nella file della Resistenza.

Nuto Revelli è il paradigma di queste storie: atleta , militare di carriera, presente nella disastrosa campagna di Russia torna in a casa e dopo l’8 settembre entra nella resistenza diventandone uno dei protagonisti indiscussi.

Edoardo Siravo attore e regista, ha recitato in importanti compagnie teatrali in oltre 150 spettacoli. Si è diplomato nel 1977 all’Accademia nazionale d’arte drammatica ed è stato aiuto regista di Giancarlo Sbragia negli spettacoli La bottega del caffè con Vittorio Caprioli e Il gioco delle parti con la Compagnia Tieri Lojodice e regista di molti spettacoli teatrali.

Martedì 25 Novembre

Giornata mondiale contro la violenza sulle Donne

Ore 21.00

Presentazione del libro “Oro rosso” di Stefania Prandi

Con la presenza dell’autrice

Si tratta di un racconto che si snoda in tre paesi affacciati sul mare Mediterraneo, Italia, Spagna e Marocco, tra i maggiori esportatori di ortaggi e frutta in Europa e nel mondo. Un reportage sulle donne che raccolgono e confezionano il cibo che arriva sulla nostra tavola. Un lavoro di inchiesta e interviste.

A seguire la performance teatrale :”ORO ROSSO & LE MADRI LONTANE”, adattamento teatrale dai due libri di Stefania Prandi da cui il titolo. Il racconto della Performance mette in evidenza una parte del mondo del lavoro, poco conosciuto che si regge sulla violenza, ricatto, sopruso. Sono le braccianti del Mediterraneo, le mani, il sudore e il dolore che si nascondono dietro le fragole, i pomodori, la frutta e gli ortaggi, in altre parole tutto “l’oro rosso” che arriva sulle tavole d’Europa.

La performance è a cura del Cantiere Simone Weil