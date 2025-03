Patrocini e collaborazioni, è on-line il nuovo Regolamento del Comune di Piacenza

E’ in vigore e disponibile online dal 1° marzo il nuovo Regolamento del Comune di Piacenza per la concessione dei patrocini, delle collaborazioni nonché delle sale comunali. Alla base del nuovo strumento, la necessità di riordinare e raccogliere in un’unica sede di semplice consultazione tutti i documenti utili e i moduli.

Tra le novità del Regolamento comunale, l’apertura alla partecipazione per il mondo delle imprese e dei liberi professionisti che realizzino iniziative destinate alla comunità e senza fine di lucro, oltre che per gruppi informali di cittadini e collettività organizzate. Sono inoltre comprese tutte le collaborazioni a favore di Istituzioni scolastiche, università, enti di formazione professionale, centri di ricerca.

grandi eventi

E’ semplificata anche la realizzazione dei grandi eventi con un’attenzione particolare alla comunicazione e alla promozione del territorio ed è garantito il sostegno agli organizzatori grazie ad apposite conferenze di servizi.

Nuove regole che non solo allargano la platea dei pretendenti per la concessione del patrocinio – quale alto riconoscimento civico per le iniziative con finalità sociali, culturali, ambientali, educative o di promozione sportiva – ma soprattutto aiutano gli organizzatori di eventi nella predisposizione di progetti di sempre maggiore portata: si incrementa l’attenzione sui piani di sicurezza, grazie alla messa a disposizione di una tabella di autovalutazione del rischio, e si agevola la predisposizione dei piani economici grazie a un modello ideato ad hoc.

palazzo farnese, luogo cardine

In tale contesto, Palazzo Farnese assume sempre più il ruolo di luogo cardine per lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale di Piacenza anche al di fuori dei confini locali.

Con la predisposizione di questo nuovo regolamento, atteso da tempo, il Comune si è posto l’obiettivo di creare le basi ottimali per l’organizzazione di iniziative di ogni genere e “portata”.

Al link comune.piacenza.it/collaborazione è scaricabile e consultabile il Regolamento ed è possibile trovare facilmente tutte le informazioni a seconda delle necessità. Già nella prima parte della sezione dedicata al Regolamento, intitolata “Descrizione”, sono “cliccabili” le tre sotto-sezioni del sito istituzionale relative ai patrocini, alle collaborazioni e alla concessione delle sale comunali a titolo oneroso.